Эксперты узнали, как долго семья в Карелии должна копить деньги на типовую "двушку"

Республика Карелия оказалась на двадцатой строчке в списке по доступности приобретения жилья, сообщаю эксперты "РИА Рейтинг".

Семье из Карелии потребуется, минимум, 5,5 лет для того, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров на вторичном рынке. Статистика приведена по данным на период начала 2020 года. Карелия оказалась на 20 строчке в списке регионов по доступности приобретения жилья, составленном "РИА Рейтинг".

Подробности - на сайте "Вести Карелии".