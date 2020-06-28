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Эксперты узнали, как долго семья в Карелии должна копить деньги на типовую "двушку"

Новости. Экономика
16:02, 29 Июня 2020
фото: пресс-служба Петросовета
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Республика Карелия оказалась на двадцатой строчке в списке по доступности приобретения жилья, сообщаю эксперты "РИА Рейтинг".

Семье из Карелии потребуется, минимум, 5,5 лет для того, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров на вторичном рынке. Статистика приведена по данным на период начала 2020 года. Карелия оказалась на 20 строчке в списке регионов по доступности приобретения жилья, составленном "РИА Рейтинг". 

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-06-29 16:14:42
И много таких семей в Карелии?
Борис
2020-06-29 16:26:11
zanoza, немерено!
Гость
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