Эксперты выяснили, как эротика влияет на мужчин и женщин

Немецкие ученые доказали, что визуальная эротика одинаково возбуждает женщин и мужчин.

Соответствующее исследование провели специалисты Института биологической кибернетики им. Макса Планка в Германии.

Ученые изучили данные более 60 научных исследований, участниками которых в общей сложности стали около 2 тысяч человек. Добровольцам показывали визуальные эротические стимулы, пишет издание "Актуальные новости".



Результаты показали, что реакция мужчин и женщин одинакова. Также в ходе исследования удалось доказать, что представители обоих полов всегда думают о сексе. При этом миф о том, что реакции мужчин обычно бывают более сильными, спровоцировала статистика, согласно которой представители сильного пола чаще посещают различные порнографические сайты.



Как пояснили авторы исследования, реакции мозга на те или иные эротические материалы исследовались при помощи МРТ. При этом специалисты допускают, что различия между мужчинами и женщинами все-таки есть, однако они не такие существенные, как считают многие.