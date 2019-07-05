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Новости. Общество
22:00, 05 Июля 2019
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

Эксперты выяснили, на какую зарплату рассчитывает молодежь

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Специалисты из РАНХиГС выяснили, на какую зарплату рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до 30 лет.

На самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди, работа которых связана с информационными технологиями. Треть из них считают, что их образование и уровень квалификации позволяют им претендовать на зарплату от 50 до 60 тысяч рублей в месяц, пишет RT.

Около 20% IT-специалистов рассчитывают на 40-50 тыс. рублей, четверть хотели бы получать от 30 до 40 тысяч рублей в месяц.

Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах. Ещё столько же представителей этой профессиональной сферы согласны на 30-40 тысяч рублей.

Работники сфер "финансы", "реклама" и "консалтинг" в большинстве случаев претендуют на месячный оклад от 30 до 40 тысяч рублей. Около 15% молодых специалистов из указанных областей согласны работать за 20-30 тысяч рублей в месяц.

Самые скромные зарплатные ожидания у молодёжи, занятой в образовании, науке, культуре и здравоохранении. Почти половина из них (40%) сообщили, что они рассчитывают на зарплату 20-30 тысяч рублей в месяц. Лишь 10% молодых специалистов из этих отраслей претендуют на 40-50 тысяч рублей в месяц.

В опросе приняли участие более 2 тысяч жителей крупных городов от 18 до 30 лет.

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