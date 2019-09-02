Эксперты высказались о последствиях ужесточения Финляндией требований к выдаче виз россиянам

С 1 сентября граждане России обязаны предоставлять финским дипломатическим представительствам документы, подтверждающие наличие места и средств для проживания в соседней стране.

Посольство в Москве, Генконсульство в Санкт-Петербурге и его представительства в Петрозаводске и Мурманске начали следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы.

С начала сентября к заявлению на получение визы должны быть приложены документы, подтверждающие проживание во время поездки и проездные билеты, или письменное описание маршрута. Кроме того, подтверждение наличия финансовых средств должно быть оформлено в виде справки с места работы с информацией о зарплате, выписки из банка за три предыдущих месяца или свидетельством о праве собственности на недвижимость в России.

Как сообщает сайт "Север.Реалии", консул Финляндии в Петрозаводске Тарво Ниеминен отметил, что Суоми была последней страной Шенгенского соглашения, у которой требования к пакету документов не были приведены в соответствие с общими правилами. Финляндия не стала вводить новые требования в начале летнего сезона, чтобы они не так сильно повлияли на отпускные планы россиян. В то же время в консульстве подчеркнули, что сохранять прежний порядок выдачи виз более не было никакой возможности.

"Это должно было случиться рано или поздно, и мы не могли более оттягивать этот момент", – сказал Тарво Ниеминен.

Экс-торговый представитель РФ в Финляндии, научный руководитель Института североевропейских исследований Петрозаводского госуниверситета Валерий Шлямин заявил о необходимости последовательного движения к отказу от виз.

"Виза – это барьер на пути туризма, на пути бизнеса. Мне кажется, что это, в принципе, рудимент холодной войны, – говорит Шлямин. – Конечно, на это Крым повлиял. И внутренние события на Украине, их восприятие в мире – их по-разному воспринимают, в том числе и Финляндия. И, естественно, вот этот кризис, который возник, повлиял и на торговлю, и на туристические потоки. И до сих пор продолжает влиять. Карелия, которая имеет самую протяженную границу с Финляндией, могла бы претендовать на статус пространства без виз. На мой взгляд, надо возвращать диалог между Европейским союзом и Россией по всем партнерствам, которые у нас были намечены еще 18 лет назад, в том числе и по постепенному движению к отказу от визового режима".

Председатель "Центра финского языка в республике Карелия" Татьяна Исламаева считает что к новым правилам россияне быстро привыкнут.

"Политика безопасности в ЕС диктует определенные действия от приграничных территорий. Финляндия несамостоятельна в вопросах виз. Она вынуждена принимать условия сообщества. Повлияет ли это на поток российских туристов? Возможно, но русский турист, который постоянно ездит в Финляндию, привыкнет и к этой практике. Это не ужесточение, а лишь принятие дополнительных условий. Я думаю, что не надо истерить. Поворчим и будем дальше жить", - отметила Татьяна Исламаева.