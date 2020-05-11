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Эксперты зафиксировали резкий рост спроса на медсестер в Карелии в период эпидемии

Новости. Общество
11:33, 12 Мая 2020
фото: pixabay.com / Engin_Akyurt
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Сайт поиска работы "HeadHunter" сообщил о повышении спроса на медицинских сестер в Карелии в период распространения COVID-19.

Сайт «HeadHunter» информирует о том, что спрос на медсестер в Карелии вырос в 19 раз весной этого года. 

"В марте-апреле текущего года в Петербурге было открыто на 39% больше вакансий для медицинских сестер, чем годом ранее. Однако максимальный прирост предложений о работе для специалистов этого профиля был зафиксирован в Псковской (увеличение рынка вакансий в 150 раз), Ленинградской (в 50 раз) и Новгородской областях (в 44 раза), а также в Карелии (в 19 раз), поскольку в этих регионах активно открывались вакантные места с релокацией в разные точки страны", - говорится в пресс-релизе.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-05-12 13:08:11
Очень много курят. Особенно на ранней стадии развития - в медучилище . Даже мужики медики столько не курят.
кир
2020-05-12 12:31:06
Самые полезные, которые работают на всех, - это работники сетевых магазинов.
Гость
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