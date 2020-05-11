Эксперты зафиксировали резкий рост спроса на медсестер в Карелии в период эпидемии

Сайт поиска работы "HeadHunter" сообщил о повышении спроса на медицинских сестер в Карелии в период распространения COVID-19.

Сайт «HeadHunter» информирует о том, что спрос на медсестер в Карелии вырос в 19 раз весной этого года.

"В марте-апреле текущего года в Петербурге было открыто на 39% больше вакансий для медицинских сестер, чем годом ранее. Однако максимальный прирост предложений о работе для специалистов этого профиля был зафиксирован в Псковской (увеличение рынка вакансий в 150 раз), Ленинградской (в 50 раз) и Новгородской областях (в 44 раза), а также в Карелии (в 19 раз), поскольку в этих регионах активно открывались вакантные места с релокацией в разные точки страны", - говорится в пресс-релизе.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".