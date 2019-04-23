Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:11, 23 Апреля 2019
фото: © EPA/ROMAN PILIPEY

Эксперты зафиксировали убыль населения в Карелии

Загрузка...

Карелия оказалась в хвосте демографического рейтинга регионов.

Карелия оказалась на 68 месте из 85 в демографическом рейтинге регионов, составленном РИА Новости.

За период с 2016 по 2018 год в республике Карелия составители рейтинга зафиксировали убыль населения, равную 1,88%.

Эксперты зафиксировали в Карелии с 2016 по 2018 год естественную убыль населения (- 7,50%) и миграционную убыль населения (-4,24%).

Какой регион возглавил демографический рейтинг, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2019-04-23 11:05:32
Да вы шо?! Вот жеж прямо, таки, надысь тоже эгспеrты фиксировали:

09:45, 15 Апреля 2019 - Миграционная убыль в Карелии впервые сменилась приростом.

zanoza
2019-04-23 10:22:41
И без экспертов понятно , что в Карелии происходит убыль населения. Как же не быть убыли если всё сделано для этого. При повсеместной высокой безработице, закрытии сельских школ и садов , фельдшерско-акушерских пунктов это естественно.
Клим
2019-04-23 10:16:09
Дохнут карелы и уезжают ...жалко то как . А кто виноват в этом ? Худилайнен , Нелидов ?...или уже Парфенчиков !!!!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2019, 21:30
Обнаженный муж Наташи Королевой сделал селфи в ванной
16.04.2019, 19:10
Внешний вид Кудрявцевой привел поклонников в недоумение
16.04.2019, 11:39
Экс-министр спорта Карелии задержан в Петрозаводске
21.04.2019, 14:40
На трассе "Сортавала" в ДТП выжил только четырехлетний ребенок
17.04.2019, 15:25
ВИДЕО: Судимый мужчина пытался зарезать девушку в Петрозаводске, спасли соседи
17.04.2019, 09:16
Парфенчиков обвинил СМИ Карелии в некомпетентности, журналисты ему ответили

Аналитика

Сегодня 11:05
Политкухня
Депутаты Законодательного Собрания прокомментировали отчет главы Карелии
Карельские парламентарии оценили итоги работы правительства республики за 2018 год.
Что скрывают "Марциальные воды"?
22.04.2019 14:25
На что пойдут дополнительные доходы Карелии? 1
22.04.2019 10:56
Шанс для оппозиции
22.04.2019 09:47
Вспоминая Худилайнена 12
18.04.2019 15:39
Вся аналитика

Чтиво

22.04.2019 13:28
Без политики
Образцовое предприятие стремится к штурму новых вершин
Председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин оценил успехи АО "ПКС-Водоканал" в управлении, модернизации, строительстве объектов коммунальной инфраструктуры.
Бабье царство у помойки 5
18.04.2019 14:10
Юля вернулась
15.04.2019 14:08
Соседи показывают настоящую драму 17
15.04.2019 11:59
архив чтиво

Медиа

Фестиваль по чирлидингу в Петрозаводске
20.04.2019 13:36
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»