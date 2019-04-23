Эксперты зафиксировали убыль населения в Карелии

Карелия оказалась в хвосте демографического рейтинга регионов.

Карелия оказалась на 68 месте из 85 в демографическом рейтинге регионов, составленном РИА Новости.

За период с 2016 по 2018 год в республике Карелия составители рейтинга зафиксировали убыль населения, равную 1,88%.

Эксперты зафиксировали в Карелии с 2016 по 2018 год естественную убыль населения (- 7,50%) и миграционную убыль населения (-4,24%).

Какой регион возглавил демографический рейтинг, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".