Эксперты зафиксировали убыль населения в Карелии

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Карелия оказалась в хвосте демографического рейтинга регионов.
Карелия оказалась на 68 месте из 85 в демографическом рейтинге регионов, составленном РИА Новости.
За период с 2016 по 2018 год в республике Карелия составители рейтинга зафиксировали убыль населения, равную 1,88%.
Эксперты зафиксировали в Карелии с 2016 по 2018 год естественную убыль населения (- 7,50%) и миграционную убыль населения (-4,24%).
Какой регион возглавил демографический рейтинг, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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