Эксперты заметили в Карелии январское замедление роста цен на машины

На региональном авторынке в январе цены росли медленнее, чем в декабре 2022 года, отметили в отделении Банка РФ по Карелии.

Январские цены на непродовольственные товары в Карелии определяли умеренная потребительская активность и рост предложения на отдельные позиции, говорится в пресс-релизе регионального отделения Банка России.

В частности, на региональном авторынке в январе цены росли медленнее, чем в декабре 2022 года. Этому способствовали возросшие поставки новых китайских автомобилей и сдержанная потребительская активность. Смартфоны вновь подешевели, благодаря постепенному налаживанию импорта, сказано в пресс-релизе.



Дизельное топливо и бензин дорожали медленнее, чем месяцем ранее, поскольку профицит топлива на внутреннем рынке все еще сохраняется.

В продовольственном сегменте дорожали огурцы, а цены на помидоры снижались медленнее, чем в декабре 2022 года. Из-за неблагоприятной погоды поставки лука из стран Центральной Азии сократились, и рост цен на него ускорился.

Годовая инфляция в Карелии в январе 2023 года составила 12,1% после 11,8% в декабре 2022 года. В других регионах России она находилась в диапазоне от 6,6% до 18,1%.

По прогнозам Банка России, годовая инфляция в стране составит 5–7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.