Экспорт продукции из Карелии вырос более чем 2 раза, несмотря на закрытие западных рынков сбыта

Предприятия Карелии более чем в 2 раза увеличили экспорт продукции, несмотря на западные санкции и закрытие традиционных зарубежных рынков сбыта.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на совещании, которое провел в Петрозаводске министр экономического развития России Максим Решетников. На встрече обсуждались меры поддержки бизнеса в условиях санкций.

«Несмотря на санкции общий объем экспорта карельской продукции в первом полугодии текущего года составил почти 900 млн долларов США, увеличившись более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В текущем году значительно увеличен экспорт в Турцию, Китай, Индию», — сказал Парфенчиков.

По его словам, три карельских производителя начали поставки древесины в Иран, идет работа по расширению связей с Арменией, Турцией, Саудовской Аравией, Индией, Китаем.

О необходимости поддержки бизнеса в поиске рынков сбыта говорила заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Ольга Атюкова.

«Общей проблемой для всех, в том числе, северных регионов остается сбыт продукции предприятий, прежде всего лесопромышленного комплекса. Убеждена, что здесь нужны отраслевые и межотраслевые меры поддержки, в том числе, расширение внутреннего рынка сбыта», — считает Атюкова.

По словам главы Минэкономразвития, такие меры уже приняты.