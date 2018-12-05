Экспорт товаров из Карелии в 2018 году приблизился к 1 млрд. долларов США

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Объем экспорта товаров, произведенных в Карелии, за девять месяцев 2018 года почти достиг 1 млрд. долларов США.
Это на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает деловая интернет-газета "Вести Карелии" со ссылкой на министра экономического развития республики Павла Буренкова.
Больше всего вырос экспорт черных металлов (в 11,3 раза), древесно-стружечных плит (в 2,2 раза), котлов, машин, промышленного оборудования (в 3 раза).
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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