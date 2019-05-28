Экспорт товаров из Карелии вырос

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Объем экспорта товаров, произведенных в Карелии, в первом квартале 2019 года составил 382,5 млн долларов США, что на 12,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Это следует из отчета Карелиястата о результатах внешнеэкономической деятельности республики за январь-март.
Рост произошел за счет экспорта в страны дальнего зарубежья, который вырос на 14,7%. Экспортные поставки в страны СНГ снизились на 22,5%.
Увеличились поставки за рубеж минеральных продуктов (на 29,6%), древесины и целлюлозно-бумажных изделий (на 11,5%).
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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