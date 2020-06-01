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Ель из Карелии участвует в конкурсе "Российское дерево года 2020" (ФОТО)

Новости. Общество
09:58, 02 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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Дерево находится на территории ландшафтного заказника "Заозерский".

Конкурс "Российское дерево года" является национальным отборочным этапом ежегодного международного конкурса "Европейское дерево года", который проводится с 2011 года во всех европейских странах, сообщается на сайте rosdrevo.ru.

Список для голосования из 12 уникальных исторических деревьев был утвержден сертификационной комиссией Всероссийской программы.

Голосование за главное дерево страны проходит на сайте "Деревья – памятники живой природы" с 1 мая по 1 октября 2020 года.

Ель из Карелии также участвует в конкурсе. Ее возраст 170 лет, высота – 36 м. Выросло дерево между 4 и 5 километрами дороги на Пиньгубу.


© rosdrevo.ru

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