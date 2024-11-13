Ель рухнула на перекресток в Петрозаводске

Большое дерево упало на проезжую часть на Ключевой.

Большая ель рухнула на проезжую часть на перекрестке улиц Сегежская и Антонова в Петрозаводском районе Ключевая.

Информация об этом появилась в паблике «Ключевая| Новости района». Сам инцидент произошел сегодня, 17 ноября, в 00.09 ночи. Падение ели попало на камеру наблюдения компании «Ситилинк».

Судя по всему, в момент падения дерево частично повредило электросети, оставив перекресток без света.