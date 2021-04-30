Электрические сети Петрозаводска поздравили ветеранов с Днем Победы

Коллектив АО «ОРЭС – Петрозаводск» и Объединенный профсоюзный комитет ОАО «ПКС» вручили подарки участникам ВОВ.

Накануне Дня Победы над фашизмом многие предприятия республики чествуют ветеранов с этим великим праздником. Не остались в стороне и в АО «ОРЭС-Петрозаводск», которые совместно с Объединенным профсоюзным комитетом ОАО «ПКС» продолжили добрую многолетнюю традицию и поздравили пожилых людей, отдавших долг Родине в годы Великой Отечественной войны, а после посвятивших долгие годы развитию электрических сетей Петрозаводска. Все они получили от предприятия не только поздравления, но и адресную помощь.

Так, в рамках ежегодной патриотической акции коллектив АО «ОРЭС – Петрозаводск» и Объединенный профсоюзный комитет ОАО «ПКС» поздравили участников ВОВ с предстоящей знаменательной датой. Всем ветеранам вручили праздничные продуктовые пакеты, цветы, открытки и материальную помощь от предприятия.

Как отметили на предприятии, все эти замечательные люди не только огромными усилиями приблизили славный день победы над врагами и подарили возможность современным людям радоваться жизни и свободно дышать под небом без войны, но также и посвятили многие годы своей жизни развитию электрических сетей Петрозаводска - выполняли различные работы на благо города и его жителей.

- Очень важно ежегодно выражать не только слова благодарности нашим ветеранам, но и оказывать им всяческую помощь и поддержку, ведь этим героическим людям мы обязаны всем, - отмечает исполнительный директор Электрических сетей Петрозаводска Александр Болдырев. -В этом году представители коллектива АО «ОРЭС – Петрозаводск» сказали «спасибо» лично четырем ветеранам. Валентина Алексеевна Варламова, Мария Сергеевна Горбачева, Анатолий Васильевич Кириков, Лидия Васильевна Попова, низкий вам поклон от всего сердца!