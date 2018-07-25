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Новости. Общество
22:00, 25 Июля 2018

Электричество может подорожать из-за нового утилизационного сбора

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Минпромторг предложил ввести новый утилизационный сбор на газовые турбины.

Это может привести к росту цен на оборудование и подорожанию электричества для потребителей, сообщает "Коммерсантъ".

Новый сбор предлагается ввести для газовых турбин мощностью до 32 МВт. Он будет взиматься с произовдителей, но российским компаниям его частично возместят из новых субсидий. Из поступлений от утилизационного сбора могут создать специальный фонд для поддержки российских машиностроителей.

Минпромторг предлагал установить сбор на уровне 7% от стоимости оборудования.

Минпромторг считает, что введение сбора почти не повлияет на оптовый энергорынок. Однако Минэнерго полагает, что сбор увеличит стоимость оборудования, «что в сложившихся тарифных условиях непременно ляжет на плечи потребителей». Кроме того, он "точно не поспособствует приоритетности отечественного оборудования при закупках", считают в министерстве.

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