Электричка на севере Карелии с 1 октября отменяется

С 1 октября в Сегежском округе отменяется движение некоторых пассажирских перевозок.

В администрации Сегежского округа напомнили о прекращении курсирования электрички с сообщением г.Сегежа – п.Надвоицы с 01.10.2024.

"В профильное министерство направлено обращение о перспективе сохранения движения по маршруту действующего поезда. Пока ответ не получен", - написали в сообществе.





Также в связи с переходом на осенний режим прекращается маршрут автобуса г.Сегежа - дачные кооперативы на оз.Зимнее.