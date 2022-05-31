Электричка сбила жителя Петрозаводска в Ленобласти

Петрозаводчанин с травмами попал в больницу после трагического случая на перегоне у железнодорожной станции в Тосненском районе Ленобласти.

Как рассказали 47news в региональной аварийно-спасательной службе, сообщение о том, что в районе железнодорожной станции 36 км электричка сбила мужчину, поступило около двух часов ночи 5 июня.



Аварийно-спасательная служба ЛО/ВК

По данным правоохранительных органов, несчастный случай произошел на перегоне Павловск-Новолисино. Электричка следовала из Петербурга в Новолисино. Поезд сбил 40-летнего жителя Петрозаводска. Пострадавшего эвакуировали спасатели города Тосно и передали медикам. По предварительной информации, его состояние сейчас оценивается как средней тяжести.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, грузовой поезд сбил насмерть медведя в Приладожье Карелии.