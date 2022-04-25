Грузовой поезд сбил насмерть медведя в Приладожье Карелии

Транспортные полицейские проводят проверку по факту гибели дикого животного на железнодорожных путях в Питкярантском районе.

Как сообщили в Петрозаводском линейном отдела МВД России на транспорте, инцидент произошел на перегоне станций Леппясюрья–Янисярви Питкярантского района — грузовой состав сбил медведя.

Стражи порядка выехали на место происшествия. Полицейские произвели осмотр и опросили работников железной дороги.

Установлено, что медведь перебегал железнодорожные пути перед близко идущим локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Зверь погиб от ушибов, полученных при столкновении с составом.

Данный факт на график движения поездов по данному участку железной дороги не повлиял.

В транспортной полиции напомнили, что это не первый случай в Карелии, когда дикие звери гибнут под колесами поездов. Специалисты рассказали, что у медведя слабое зрение, но слух и обоняние развиты хорошо, а прежде чем пересечь дорогу, он долго готовится, нюхает воздух. Но на этот раз врожденная осторожность не помогла медведю.

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