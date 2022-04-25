В одном из районов Карелии вновь ввели карантин из-за убийства больного медведя

Минсельхоз республики проинформировал о введении карантина в Медвежьегорском районе.

У медведя, добытого на охоте в Медвежьегорском районе, был выявлен трихинеллез. В настоящее время на территории Повенецкого охотничьего хозяйства Медвежьегорского района по распоряжению Минсельхоза Карелии установлен карантин.

В эпизоотическом очаге, во время действующего карантина будет запрещена охота на восприимчивых животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением регулирования их численности. Также будет обеспечиваться отсутствие домашних животных без владельцев.

Трихинеллез — это антропозоонозная остро и хронически протекающая болезнь многих видов млекопитающих, в том числе и человека, вызываемая личинками и половозрелыми нематодами из рода Trichinella. Для человека заболевание опасно потерей трудоспособности и в некоторых случаях летальным исходом, сообщили в министерстве.

В дикой природе чаще всего источниками трихинеллеза являются медведи, дикие кабаны, барсуки и другие, среди домашних животных болеют свиньи, собаки, кошки. Человек может заразиться при употреблении в пищу мяса и мясных продуктов больных животных.

Напомним, буквально в середине апреля в Медвежьегорском районе был отменен действовавший с 2020 года карантин, установленный в связи с выявлением трихинеллеза у медведя, добытого на охоте.