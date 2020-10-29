Электронные разрешения на охоту будут выдавать в Карелии

Карелия станет пилотным регионом, где разрешение на охоту можно будет получить в электронном виде.

Как рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков, электронные разрешения будут выдавать для охоты и в общедоступных угодьях, и в частных. Соответствующее постановление правительства подготовило Министерство природы РФ.

"Для апробации нововведения республике будет отведено определенное время – полтора года, - рассказал Артур Парфенчиков. - Но прежде потребуется разработка правовой базы, а также специального программного обеспечения".

Подать заявление можно будет через сайт госуслуг. Если в итоге практика окажется успешной, ее распространят на всю страну.