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Электронные разрешения на охоту будут выдавать в Карелии

Новости. Общество
08:05, 30 Октября 2020
фото: © Виктор Драчев/ТАСС
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Карелия станет пилотным регионом, где разрешение на охоту можно будет получить в электронном виде.

Как рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков, электронные разрешения будут выдавать для охоты и в общедоступных угодьях, и в частных. Соответствующее постановление правительства подготовило Министерство природы РФ.

"Для апробации нововведения республике будет отведено определенное время – полтора года, - рассказал Артур Парфенчиков. - Но прежде потребуется разработка правовой базы, а также специального программного обеспечения".

Подать заявление можно будет через сайт госуслуг. Если в итоге практика окажется успешной, ее распространят на всю страну.

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