Елена Аскерова оставляет адвокатскую деятельность

Бывший прокурор Петрозаводска, последнее время работавшая защитником Елена Аскерова решила прекратить свой статус адвоката.

Об этом "Столице на Онего" рассказала сама Елена Алексеевна.

Она сообщила, что 30 сентября Совет адвокатской палаты Карелии рассмотрит ее просьбу о прекращении статуса адвоката, которая, очевидно, будет удовлетворена.

Елена Аскерова будет генеральным директором гостиницы "Питер Инн" с персоналом около 200 тысяч человек.

Напомним, что проработавшая 26 лет в надзорном ведомстве республики Елена Аскерова 21 октября 2018 года добровольно оставила должность прокурора карельской столицы. И уже на следующий день была назначена заместителем гендиректора гостиницы "Питер Инн", где трудилась до февраля 2019 года.

После этого она занялась адвокатской деятельностью. В ее багаже защитника – оправдательный приговор гендиректору Кольского ДРСУ в Медвежьегорске Юрию Гугалинскому, которого карельский Следком обвинял в злоупотреблении полномочиями. А также непонятное для многих, в том числе, для некоторых бывших коллег-прокуроров, согласие представлять интересы председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого в получении взятки.

"Я по-белому завидую Елена Аскеровой, не только по моему мнению успешно работавшей как прокурором, так и адвокатом, - сказал нашему изданию известный в Карелии защитник Михаил Шогин. – Уверен, что Елена Алексеевна так же успешно будет трудиться и в новой должности руководителя гостиницы".

На наш вопрос, почему она решила оставить адвокатскую деятельность, Елена Аскерова ответила, что ее "возвращение в юриспруденцию, в данном случае, занятие адвокатской деятельностью, по-видимому, было ошибочным".

"Не случайно говорят, что в одну реку дважды не входят", - сказала Елена Аскерова, по понятной причине, не пожелавшая публично объяснить истинные мотивы своего ухода из адвокатуры.