Елена Гнетова: Опыт снижения тарифов на электроэнергию в Карелии распространят по России

Опыт работы правительства Карелии и федеральных органов власти по снижению тарифов на электроэнергию для малого и среднего бизнеса рекомендован для внедрения в других регионах России, сообщила карельский бизнес-омбудсмен Елена Гнетова.

Гнётова рассказала о результатах работы по снижению цен на электрическую энергию для малого и среднего бизнеса в Карелии.

По словам Гнетовой цена на электроэнергию для субъектов малого и среднего предпринимательства с июля 2017 года к октябрю 2018 года снизилась почти вдвое – с 9,86 до 5,47 рублей, а себестоимость товаров и услуг МСП – в среднем на 15%.

"Опыт Республики Карелия был высоко оценён и рекомендован для внедрения другим регионам", – добавила уполномоченный по защите прав предпринимателей.

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