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Елена Степаненко удивила поклонников фото без лифчика (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
21:40, 17 Мая 2020
фото: © instagram.com/esheneve4er
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Бывшая жена Евгения Петросяна нашла свое архивное фото, которым решила поделиться с поклонниками.

Юмористка опубликовала кадр, сделанный во время одного из своих первых выступлений. На Елене надето платье в пол, которое было бы слишком целомудренным, если бы не одна смелая деталь. Молодая Степаненко отказалась от бюстгальтера, и наряд явственно подчеркнул очертания ее груди, пишет Cosmopolitan.

Елена призналась, что почти не изменила своему стилю. Правда, с годами она стала носить бра и выбрала другую прическу.

"Заметила, что со временем, несмотря на изменение моды, я остаюсь себе верна. Мне очень нравятся длинные юбки и платья. Как раньше, так и теперь я нахожу в них свое очарование, свою "изюминку". Да и мужчинам есть что додумать", – написала звезда.

Подписчики звезды восхитились ее смелым образом в молодости и не поскупились на комплименты в ее адрес. 

 
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Комментарии

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