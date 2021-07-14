Элиссан Шандалович: «Даже в самые трудные времена социальные обязательства перед жителями Карелии были для нас в приоритете»

Сегодня, 15 июля, состоялось 74-е по счету и последнее перед парламентскими каникулами заседание Законодательного собрания Карелии.

Спикер парламента республики Элиссан Шандалович прокомментировал журналистам основные приоритеты работы депутатов VI созыва.

— Одно из важнейших направлений деятельности Законодательного собрания, которому мы всегда уделяли внимание — это выполнение социальных обязательств перед жителями нашей республики. Даже в самые трудные времена, когда с бюджетом было достаточно сложно, когда был экономический спад, связанный с коронавирусной инфекцией, социальные обязательства перед жителями Карелии были для нас в приоритете и, безусловно, они выполнялись в полном объеме. При этом мы не только сохранили существующие льготы, но и постоянно работали над совершенствованием законодательной базы. Появились новые республиканские законы, направленные на поддержку семей, специалистов на селе и в малых городах, людей старшего возраста, молодежи. Отмечу, что расходы бюджета на социальные нужды за последние пять лет увеличились на 15,3 млрд рублей.



Еще одно важное направление — поддержка и развитие экономики нашего региона, поддержка бизнеса, улучшение инвестиционного климата. Будет справедливым заметить, что сформированный в Карелии пакет законов не просто эффективен для инвестора, он является модельным и для других регионов. Так, в Карелии с 2016 года уровень инвестиций значительно возрос — на 23 млрд рублей. Это очень серьезные вливания, которые позволяют думать о будущем нашей республики, о ее социально-экономическом росте.



Элиссан Шандалович также подчеркнул, что сегодняшнее заседание Законодательного собрания не завершающее в действующем созыве.

— Мы с коллегами еще соберемся в сентябре, чтобы внести важные изменения в региональный бюджет и, конечно, подведем итоги работы парламента за прошедшую пятилетку, — пояснил председатель Законодательного собрания Карелии.