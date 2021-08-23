Элиссан Шандалович: Меры господдержки помогают фермерам Карелии развивать свое дело и улучшать условия жизни на селе

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович во время совместной с главой республики Артуром Парфенчиковым рабочей поездки в Суоярвский район посетили фермерское хозяйство Ольги и Юлии Свирид.

Как рассказала Ольга Свирид, фермерское хозяйство она создала 15 лет назад при поддержке органов службы занятости. Сейчас здесь содержится 11 коров, также фермер занимается производством молока и выращиванием овощей. Два года назад фермер получила субсидию в 30 миллионов рублей для развития семейной животноводческой фермы по производству молока и молочных продуктов. Средства пошли на ремонт помещений бывшего зверосовхоза, закупку сельхозтехники, увеличение поголовья дойного стада. В планах также создание новых рабочих мест.

По стопам Ольги Свирид пошла ее дочь Юлия, которая в 2017 году как начинающий фермер получила грант в 3 миллиона рублей на приобретение сельхозтехники и скота. Сейчас в ее хозяйстве 50 коров айрширской породы. Кроме того, благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» семье Юлии Свирид была предоставлена социальная выплата на строительство жилья на территории Вешкельского сельского поселения.

«Парламент Карелии всегда уделяет внимание развитию сельского хозяйства, в том числе поддержке фермерских хозяйств. Истории фермеров Свирид из Суоярвского района — хороший пример того, что наши меры господдержки работают эффективно, дают возможность развивать свое дело и улучшать условия жизни на селе. Главное — желание!» — прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.

В ходе встречи фермер подняла вопрос предоставления земель для заготовки сена. Данную тему, отметил Глава Карелии Артур Парфенчиков, планируется обсудить на онлайн-совещании по итогам поездки в Суоярвский район.