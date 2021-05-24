Элиссан Шандалович: необходимо создать федеральную госпрограмму по обеспечению инфраструктурой участков для многодетных семей

Депутаты Законодательного собрания Карелии на заседании 25 мая приняли обращение к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину с предложением разработки федеральной государственной программы по обеспечению инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям.

Как отметил спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович, с 2016 года в республике многодетным семьям предоставляются бесплатные земельные участки под жилищное строительство. На сегодня в республике этой мерой господдержки воспользовались 1,4 тыс. семей, но желающих среди тех, кто наделён таким правом, значительно больше — более 4 тыс.

Основная проблема, из-за которой осложняется предоставление участков данной категории граждан, — отсутствие необходимой инфраструктуры — подъездных путей к участку, возможности подключения к коммунальным сетям.

«Муниципалитет заинтересован в выделении земельных участков, но испытывает серьезные финансовые сложности для обеспечения их инфраструктурой, потому что району необходимо достаточно приличное финансирование. Решить эту проблему можно, объединив усилия Республики Карелия и федерального центра. Поэтому мы посчитали необходимым и очень важным разработать федеральную программу, которая бы обеспечивала коммунальной инфраструктурой земельные участки, которые выделяются многодетным семьям», — прокомментировал Элиссан Шандалович.