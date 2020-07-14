Элиссан Шандалович: Нового форелеводческого хозяйства в Кефтень-губе не будет

Комиссия по определению границ рыбоводных участков отказала заявителям в размещении форелеводческого хозяйства в акватории Кефтень-губы Медвежьегорского района.

Напомним, накануне председатель Законодательного собрания, депутат от Медвежьегорского района Элиссан Шандалович поддержал жителей, выступающих против строительства форелеводческого хозяйства в связи с тем, что Кефтень-губа является для них единственным источником питьевой воды.

Спикер парламента незамедлительно обратился к министру сельского и рыбного хозяйства республики Владимиру Лабинову с просьбой внимательно рассмотреть обращение жителей Медвежьегорского района о недопущении размещения нового форелеводческого хозяйства в Кефтень-губе Онежского озера. По мнению Элиссана Шандаловича, подобные вопросы должны решаться при строгом соблюдении природоохранного законодательства и только по результатам общественных слушаний.

- Учитывая общественную значимость вопроса, его экологическую составляющую, Законодательное собрание настаивает на создании специальной рабочей группы с участием всех заинтересованных сторон – экспертов, представителей общественности, депутатов. Необходимо выслушать мнение и доводы всех участников, прежде всего жителей, оценить риски, которые могут возникнуть в результате деятельности рыбоводных хозяйств. Только так мы сможем обеспечить разумный баланс между развитием аквакультуры в Республике Карелия и экологической безопасностью.

Аналогичное отрицательное решение комиссия приняла и в отношении заявителей, которые обратились в Минсельхоз Карелии с просьбой предоставить участки на озере Пертозеро под строительство садков для разведения товарной рыбы.