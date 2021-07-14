Элиссан Шандалович об отдыхе в день вакцинации: «Это абсолютно правильная инициатива»

Парламент Карелии принял региональный закон о предоставлении оплачиваемого выходного дня в день вакцинации (ревакцинации) для работников учреждений, финансируемых из бюджета республики.

Сегодня, 15 июля, парламент Карелии принял региональный закон о предоставлении оплачиваемого выходного дня в день вакцинации (ревакцинации) для работников учреждений, финансируемых из бюджета республики. Ранее региональное Управление Роспотребнадзора по Карелии ввело обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для отдельных групп граждан, в том числе работников государственных и муниципальных органов.



Законодательную инициативу прокомментировал спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович.

Элиссан Шандалович об отдыхе в день вакцинации: «Я думаю, это абсолютно правильная инициатива. На мой взгляд, отдых в день вакцинации поможет лучшему формированию иммунитета у человека. Уверен, что люди, которые идут прививаться, делают это абсолютно осознанно — защищают здоровье свое и окружающих».