Элиссан Шандалович: Обращение Слабуновой не отражает позиции парламента Карелии

Спикер карельского парламента Элиссан Шандалович прокомментировал заявление депутата Эмилии Слабуновой о том, что отсутствие Указа президента о завершении частичной мобилизации якобы вызывает обеспокоенность в обществе.

«Вот только вчера в Медвежьегорске провел прием граждан. Было много разных вопросов, в том числе связанных с мобилизацией. Но никто из обратившихся темой, которой задается Эмилия Эдгардовна, не интересовался. Люди доверяют нашему президенту, и это правда», - сказал Элиссан Шандалович.

Спикер карельского парламента лично позвонил военкому Карелии Андрею Артемьеву и попросил в очередной раз подтвердить, что частичная мобилизация в республике завершена.

«Нет никакой сейчас мобилизации и тем более нет никаких к нам обращений по поводу надуманного нормативного акта, подтверждающего завершение мобилизации. Вместе с тем добровольцев, желающих участвовать в спецоперации, по-прежнему обращается много», - прокомментировал военком Карелии.

Элиссан Шандалович также пояснил, что обращение Эмилии Слабуновой к президенту не отражает мнения парламента Карелии и не является его официальной позицией.

«Абсолютное большинство депутатов поддерживает решения главы государства. Каждый на своём месте может и должен помогать тем, кто сейчас защищает право жителей Донбасса на мир, поддерживать наших воинов и их семьи. Поэтому нужно не разглагольствовать, а не покладая рук трудиться на укрепление экономики нашей республики и нашей страны. Сейчас как никогда важно единение для решения глобальных вызовов. Но, похоже, позиция Эмилии Эдгардовны Слабуновой как раз обратная. Уверен, можно принести гораздо больше пользы избирателям, если перестать заниматься пустословием и вместе со всеми депутатами работать над бюджетом и законами, которые необходимы людям», - заключил Элиссан Шандалович.