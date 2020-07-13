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Элиссан Шандалович поддержал жителей, выступающих против строительства форелеводческого хозяйства в Кефтень-губе

Новости. Общество
13:12, 14 Июля 2020
фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Республики Карелия
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В Законодательное Собрание поступило обращение жителей нескольких деревень и дачных кооперативов Медвежьегорского района, которые обеспокоены возможным появлением на берегах Кефтень-губы Онежского озера нового форелеводческого хозяйства.

Как отмечается в обращении, для жителей Федотово, Сигово, Кефтенцы, Есино и многочисленных дачных участков Кефтень-губа является единственным источником питьевой воды. Ширина на различных участках залива составляет всего 500 - 800 метров, что не позволит расположить форелеводческое хозяйство на безопасном расстоянии. В связи с этим жители просят не допустить выделения участков для нового форелеводческого хозяйства в районе Кефтень-губы, тем самым не допустить ухудшения условий жизни и нарушений санитарных норм РФ.



Ситуацию прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович:

- Полностью разделяю позицию жителей, которые обеспокоены тем, что могут остаться без единственного источника питьевой воды.  С одной стороны, производство товарной форели – это, безусловно, хорошо. Это и развитие экономики, и рабочие места, и качественные продукты питания. Но нужно понимать, что природные ресурсы не безграничны. Существует определенная расчетная нагрузка на каждый водоем в плане ведения хозяйственной деятельности. Она рассчитана и обоснована учеными. Но, даже учитывая этот фактор, в первую очередь, нужно помнить об интересах жителей Республики Карелия, у которых есть законное право на жизнь в экологически безопасном и благополучном с точки зрения санитарно-эпидемиологических условий месте. Поэтому, прежде всего, мы должны думать о здоровье наших граждан. И уж если в этом месте много лет существуют садоводческие кооперативы, живут люди, то не стоит в угоду получения прибыли отдавать водоемы для разведения форели. Тем более что в районе Есино уже есть одно форелеводческое хозяйство. Таким образом, мы должны приложить все усилия, чтобы обеспечить разумный баланс между развитием экономики, в частности, аквакультуры в Республике Карелия и интересами жителей, которые обеспокоены нанесением ущерба экологии.

Вопрос размещения рыбоводного участка в акватории Кефтень-губы Минсельхоз Карелии планирует рассмотреть 15 июля 2020 года на заседании Комиссии по определению границ рыбоводных участков. В связи с этим спикер парламента Элиссан Шандалович обратился к министру Владимиру Лабинову с просьбой внимательно рассмотреть обращение жителей Медвежьегорского района о недопущении размещения нового форелеводческого хозяйства в Кефтень-губе Онежского озера. По мнению спикера парламента, подобные вопросы должны решаться при строгом соблюдении природоохранного законодательства и только по результатам общественных слушаний.

 

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