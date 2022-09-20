Элиссан Шандалович подвел итоги первого заседания парламента в осенней сессии

На заседании депутаты приняли важные решения, направленные на поддержку экономики, бизнеса и граждан, в том числе участников спецоперации и их семей, сообщил журналистам Председатель парламента Карелии.

«Законодательное Собрание поддержало законопроект Главы Карелии об установлении ежемесячного пособия на детей жителей республики, погибших при выполнении воинского долга в ходе спецоперации. Он принят сразу в двух чтениях. Я считаю, что это очень верное решение. Пособие будет выплачиваться до достижения возраста 18 лет, а обучающимся в очном формате — до 23 лет», — отметил Элиссан Шандалович.



Размер пособия приравнен к величине прожиточного минимума, установленного в Карелии на детей. Для северных районов (Костомукши, Калевальского, Лоухского, Беломорского и Кемского районов) он составит 17 083 рубля, для остальных районов — 15 954 рубля.



По словам Элиссана Шандаловича, в среднем на 10%, или 1 500 рублей, увеличен размер пособия на третьего ребенка и последующих детей до 3 лет для многодетных семей с низким доходом. Индексация пособия теперь будет производиться в беззаявительном порядке.



По решению парламента Карелии на федеральный уровень будут направлены законодательные инициативы о предоставлении бесплатных земельных участков под ИЖС ветеранам и инвалидам боевых действий (такой статус имеют и участники спецоперации). В обращении к Вице-премьеру Правительства России Татьяне Алексеевне Голиковой депутаты просят предусмотреть возможность бесплатной газификации индивидуальных жилых домов ветеранов боевых действий. «Очень надеюсь, что нас коллеги поддержат», — сказал Элиссан Шандалович.



Парламент также продолжил работу над инвестиционной привлекательностью районов Арктической зоны. «Для создания более благоприятных условий для бизнеса сегодня был принят закон, согласно которому в Карелии не только резиденты Арктической зоны смогут компенсировать до 40% вложений, но и работающие на ее территории инвесторы. Я уверен, что эти преференции позволят привлечь еще больше инвесторов», — сказал Элиссан Шандалович.



В первом чтении, отметил спикер парламента, был поддержан проект закона о введении новых налоговых преференций для малого и среднего бизнеса. Например, для представителей IT-сектора, которые применяют упрощенную систему налогообложения, будут установлены минимальные налоговые ставки. Они снижены до 1% и 5% в зависимости от того, что является объектом налогообложения. Кроме этого, на два года планируется продлить налоговые каникулы для вновь зарегистрированных предпринимателей. За 2018–2021 годы такой мерой поддержки воспользовались более 500 человек.



Председатель Законодательного Собрания также обозначил планы на осеннюю сессию.



«Если говорить о главных задачах на осеннюю сессию, то, безусловно, это работа над бюджетом республики. Учитывая вызовы, которые сегодня существуют, это должна быть точная, качественная работа, и бюджет, который мы будем утверждать, должен отвечать на эти вызовы, соответствовать запросам общества и способствовать развитию Карелии», — подчеркнул Элиссан Шандалович.