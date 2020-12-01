Элиссан Шандалович предложил 31 декабря объявить выходным днем

Спикер карельского парламента Элиссан Шандалович предложил объявить 31 декабря 2020 года выходным днем.

Накануне Общественная палата России призвала руководителей регионов сделать последний день уходящего года выходным.



- Я поддерживаю это предложение. Если 31 декабря будет выходным днем, у людей появится больше времени на подготовку к встрече Нового года, особенно у хозяек, которым зачастую приходится сломя голову мчаться с работы домой, чтобы успеть приготовить семье праздничное угощение, – отметил председатель Законодательного Собрания Карелии.



По словам Элиссана Шандаловича, его предложение сделать выходным днем 31 декабря поддержал Глава республики Артур Парфенчиков, который в свою очередь предложил провести опрос граждан по этому поводу.



Свое мнение можно высказать в опросе в телеграм-канале и в социальных сетях.



Добавим также, что в настоящее время решается, на какой день будет перенесено рабочее 31 декабря. Ожидается, что рабочей субботой станет 26 декабря.