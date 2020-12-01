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Элиссан Шандалович предложил 31 декабря объявить выходным днем

Новости. Общество
14:49, 02 Декабря 2020
фото: © Илья Тимин
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Спикер карельского парламента Элиссан Шандалович предложил объявить 31 декабря 2020 года выходным днем.

Накануне Общественная палата России призвала руководителей регионов сделать последний день уходящего года выходным.

- Я поддерживаю это предложение. Если 31 декабря будет выходным днем, у людей появится больше времени на подготовку к встрече Нового года, особенно у хозяек, которым зачастую приходится сломя голову мчаться с работы домой, чтобы успеть приготовить семье праздничное угощение, – отметил председатель Законодательного Собрания Карелии.

По словам Элиссана Шандаловича, его предложение сделать выходным днем 31 декабря поддержал Глава республики Артур Парфенчиков, который в свою очередь предложил провести опрос граждан по этому поводу.

Свое мнение можно высказать в опросе в телеграм-канале и в социальных сетях.

Добавим также, что в настоящее время решается, на какой день будет перенесено рабочее 31 декабря. Ожидается, что рабочей субботой станет 26 декабря.

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