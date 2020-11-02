Элиссан Шандалович предложил провести аудиторскую проверку выплаты и начисления зарплаты педагогам в Кондопожском районе

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович на заседании Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике 3 ноября предложил Контрольно-счетной палате республики провести проверку по вопросу выплаты и начисления заработной платы педагогам и воспитателям Кондопожского района.

В обсуждении вопроса также приняли участие представители администрации Кондопожского района, Министерства образования, Минфина Карелии, депутаты Законодательного Собрания.



Министр образования республики Роман Голубев заверил, что муниципальное образование получит дополнительно 30 млн рублей на выплату заработной платы.



Председатель Законодательного Собрания Карелии отметил, что с учетом непростой ситуации в Кондопожском районе необходимо дать поручение Контрольно-счетной палате провести аудиторскую проверку, изучить вопросы выплаты и начисления заработной платы.



"Это поможет нам избежать ошибочных управленческих решений, поможет точно расставить приоритеты. Но при этом мы обязаны осуществлять постоянный мониторинг ситуации, следовать действующим нормативным актам и самое главное обеспечить законное право работников бюджетной сферы – получать зарплату своевременно", – сказал Элиссан Шандалович.



Председатель Законодательного Собрания также поручил Комитету по образованию, культуре, спорту и молодежной политике запросить по данной теме информацию по другим районам республики. "Если они к нам не обращались, это не значит, что соответствующая проблематика отсутствует в других районах", – пояснил парламентарий.



Председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова поддержала инициативу спикера парламента о проведении проверки. Парламентарий также потребовала детально разобраться в причинах недофинансирования заработной платы педагогов образовательных учреждений Кондопожского района. Депутат призвала не допустить задержки по оплате труда работников в сфере дошкольного образования.



"Мы сегодня определили вопросы, на которые администрации Кондопожского района следует обратить особое внимание. Необходимо проработать механизмы, при которых не будет возникать недофинасирование заработной платы педагогов. Самое главное то, что мы нашли компромисс и заработная плата работникам образования будет выплачена", – подвела итоги заседания Галина Гореликова.