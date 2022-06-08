Элиссан Шандалович принял участие в выпускном Президентского кадетского училища

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович принял участие в выпускном учащихся Президентского кадетского училища Петрозаводска.

Сегодня в Президентском кадетском училище Петрозаводска торжественно провожают первых выпускников. В церемонии принял участие спикер карельского парламента Элиссан Шандалович.

«Помню, как в сентябре 2017 года я приветствовал здесь совсем еще юных мальчишек. А сегодня вижу возмужавших и уверенных в себе парней. За годы учебы училище для них стало вторым домом. Учителя и наставники не только помогали кадетам получить качественное, многогранное образование, они всегда были рядом, давали мудрые советы и не скупились на душевное тепло, вдохновляли на новые успехи в учебе и спорте, воспитывали чувство сопричастности к судьбе Родины и помогали найти свою дорогу в жизни», — заявил он в соцсети.

Элиссан Шандалович пожелал выпускникам «дальнейших успехов в жизни и удачи во всех начинаниях».

«Знаю, что многие ребята выбрали военную карьеру, дальше пойдут по военной стезе и приумножат наследие российских офицеров, а кто-то продолжит обучение в гражданских вузах и, несомненно, добьется профессиональных успехов в медицине, образовании, социальной или культурной сфере, научной или творческой деятельности. И я верю, где бы они ни были, звание первого выпускника Петрозаводского Президентского кадетского училища всегда будут носить с гордостью! Желаю ребятам дальнейших успехов в жизни и удачи во всех начинаниях! А Петрозаводскому Президентскому кадетскому училищу — воспитать еще много поколений настоящих мужчин, истинных патриотов и защитников Отечества!», — резюмировал спикер Заксобрания республики.