Элиссан Шандалович: Проект бюджета Карелии на 2023 год демонстрирует достаточную устойчивость

Депутаты Законодательного собрания Карелии на заседании 17 ноября приняли в первом чтении проект бюджета республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Согласно проекту регионального бюджета, доходы запланированы в объеме 76,2 млрд рублей, расходы – 80 млрд рублей, дефицит - 3,8 млрд рублей. Среди приоритетов - оплата труда работников бюджетной сферы, социальная поддержка, реализация национальных, а также новых инвестиционных и инфраструктурных проектов. Социальная сфера – 65% всего бюджета.



На развитие здравоохранения предлагается направить 13,8 млрд рублей, на развитие образования - 17,1 млрд рублей, на социальную защиту граждан - 12,9 млрд рублей, на развитие транспортной системы - 12,6 млрд рублей.



«Уважаемые коллеги, благодарю за работу Министерство финансов и профильные ведомства, и профильные Комитеты Законодательного собрания. В этом году мы продолжили правильную традицию обсуждения проекта бюджета не только на Комитете по бюджету и налогам, но и на каждом профильном комитете. Это помогает принимать выверенные решения, что особенно актуально сегодня с учетом сложной геополитической ситуации и сильнейшего санкционного давления. Несмотря на объективные сложности, проект бюджета демонстрирует достаточную устойчивость», - отметил председатель Законодательного сбрания Элиссан Шандалович.



«Вместе с тем по отдельным направлениям вопросы остаются. Поэтому сейчас наша общая задача вместе с правительством республики продолжить работу над проектом бюджета. Нам предстоит большая работа ко второму чтению», - подчеркнул спикер парламента.



Срок подготовки поправок к законопроекту установлен до 28 ноября.