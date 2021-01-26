Элиссан Шандалович: Проект "Народный бюджет" получил большой отклик у жителей Карелии

В Карелии проект "Народный бюджет" стартовал в прошлом году.

На первом этапе в нем приняли участие 12 муниципалитетов, жители которых предложили в общей сложности 49 инициатив. Победителей определяли народным голосованием. Лидером по активному участию стал Медвежьегорск: здесь на голосование было выдвинуто восемь заявок, и три из них, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы в наступившем году. В остальных муниципалитетах на 2021 год выбрано по одному проекту. В целом победителями первого этапа стали 14 народных инициатив на общую сумму 180 миллионов рублей. Основная часть проектов направлена на благоустройство общественных пространств, установку спортивных объектов.



В этом году проект "Народный бюджет" будет расширен, в нем примут участие 37 городских и сельских поселений, в которых также предстоит выбрать проекты путем общественного голосования. На эти цели дополнительно выделено 120 млн рублей.



"Проект "Народный бюджет" получил большой отклик, и это неудивительно. У нас в республике уже несколько лет успешно развиваются практики инициативного бюджетирования. В первую очередь, это региональная программа поддержки местных инициатив, с помощью которой благоустроены сотни общественных территорий. Люди видят, что эти практики реально работают, и с каждым годом все активнее выдвигают свои идеи. В районах Карелии в этой работе активно участвуют члены первичных отделений партии – как на этапе выдвижения и обсуждения инициатив, так и на этапе контроля над их реализацией. "Народный бюджет" – еще одна хорошая возможность для жителей участвовать в решении актуальных вопросов своего города или поселка", – отметил председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.