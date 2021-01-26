Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Кузнецы своего счастья
26.01.2021 14:20
Глава Минздрава рассказал, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19
26.01.2021 21:30
Экшн-камера журналиста "МК в Карелии" сняла его задержание на несанкционированном митинге в поддержку Навального (ВИДЕО) 58
26.01.2021 12:33
Одному из бывших руководящих сотрудников МЧС Карелии грозит 15 лет лишения свободы за взятки 2
26.01.2021 13:01
С лопатой против пистолета: Появились кадры с места перестрелки на парковке в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
Сегодня 06:40

Элиссан Шандалович: Проект "Народный бюджет" получил большой отклик у жителей Карелии

Новости. Общество
09:43, 27 Января 2021
фото: © Законодательное Собрание Карелии
Загрузка...

В Карелии проект "Народный бюджет" стартовал в прошлом году.

На первом этапе в нем приняли участие 12 муниципалитетов, жители которых предложили в общей сложности 49 инициатив. Победителей определяли народным голосованием. Лидером по активному участию стал Медвежьегорск: здесь на голосование было выдвинуто восемь заявок, и три из них, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы в наступившем году. В остальных муниципалитетах на 2021 год выбрано по одному проекту. В целом победителями первого этапа стали 14 народных инициатив на общую сумму 180 миллионов рублей. Основная часть проектов направлена на благоустройство общественных пространств, установку спортивных объектов.

В этом году проект "Народный бюджет" будет расширен, в нем примут участие 37 городских и сельских поселений, в которых также предстоит выбрать проекты путем общественного голосования. На эти цели дополнительно выделено 120 млн рублей.

"Проект "Народный бюджет" получил большой отклик, и это неудивительно. У нас в республике уже несколько лет успешно развиваются практики инициативного бюджетирования. В первую очередь, это региональная программа поддержки местных инициатив, с помощью которой благоустроены сотни общественных территорий. Люди видят, что эти практики реально работают, и с каждым годом все активнее выдвигают свои идеи. В районах Карелии в этой работе активно участвуют члены первичных отделений партии – как на этапе выдвижения и обсуждения инициатив, так и на этапе контроля над их реализацией. "Народный бюджет" – еще одна хорошая возможность для жителей участвовать в решении актуальных вопросов своего города или поселка", – отметил председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
21.01.2021, 12:35
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя"
24.01.2021, 20:40
Социальные выплаты вырастут с 1 февраля
23.01.2021, 20:17
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)
20.01.2021, 19:10
Кремль прокомментировал фильм Навального о "дворце Путина"
20.01.2021, 17:09
Депутата Заксобрания Карелии и бизнесмена мошенники "развели" почти на 700 тысяч рублей

Аналитика

Сегодня 10:15
Капитал
В "Здравляндии" знают, как спасти зрение ребенка
Детская клиника "Здравляндия" почти за два года работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
Сегодня 10:10
"Системообразующий" бардак 8
25.01.2021 16:45
Много места и много света: какими будут новые школы в Карелии 1
25.01.2021 14:10
"Цель – забрать власть, но никак не передать ее народу" 23
25.01.2021 12:50
Вся аналитика

Чтиво

26.01.2021 14:30
Без политики
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
Анализы на коронавирус можно сдать не только в будни, но и в субботу в "Клиниках на Чайкиной".
Кузнецы своего счастья
26.01.2021 14:20
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 9
18.01.2021 10:35
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»