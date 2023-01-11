Элиссан Шандалович рассказал о поддержке карельского предприятия народно-художественных промыслов

Спикер Заксобрания республики Элиссан Шандалович рассказал о господдержке фабрики «Карельские узоры» - одного из брендов региона.

Как сообщил на своей странице председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович, медвежьегорские «Карельские узоры» в качестве господдержки получили почти 450 тысяч рублей.

Фабрика «Карельские узоры» - это единственное в Карелии и одно из крупнейших предприятий народных художественных промыслов на Северо-Западе России.

«Ажурная заонежская вышивка - это настоящее произведение искусства, один из брендов Карелии, который так привлекает туристов», - отметил Шандалович.

По словам председателя Законодательного собрания, за счет республиканской субсидии на фабрике «Карельские узоры» появится новое вышивальное и швейное оборудование для изготовления изделий из льна со знаменитыми орнаментами заонежской вышивки. Также в здании на улице М.Горького, где располагаются «Карельские узоры», частично заменят окна.

«Предприятием с 1990 года руководит Нина Николаевна Алехина, в будущем она планирует создание новой коллекции, увеличение количества рабочих мест и открытие торгового представительства в Петрозаводске. Уверен, необходимое помещение обязательно найдется», - сказал Элиссан Шандалович.

Как отметил в соцсети спикер ЗС, заонежская вышивка занимает особое место в декоративном искусстве Русского Севера. С 1929 года ее бережно хранят медвежьегорские вышивальщицы. Косовороткам, панно, скатертям, полотенцам и другим изделиям «Карельских узоров» присвоен официальный статус изделий, имеющих художественную ценность.