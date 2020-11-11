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Элиссан Шандалович рассказал о приоритетах в работе над проектом бюджета Карелии на 2021 год

Новости. Общество
15:15, 12 Ноября 2020
фото: © пресс-служба Законодательного собрания Карелии
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Вечером 11 ноября в карельский парламент поступил проект регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.

Согласно законопроекту, доходы бюджета Республики Карелия в 2021 году прогнозируются в размере 45,6 млрд рублей, расходы - 50,3 млрд рублей, дефицит - 4,7 млрд рублей. В рамках первого чтения, которое запланировано на 26 ноября, Законодательное собрание рассмотрит основные параметры бюджета.

Как отметил председатель Заксобрания Элиссан Шандалович, наша важнейшая задача - принять сбалансированный бюджет Карелии на 2021 год, чтобы он обеспечивал потребности республики и ее жителей. По мнению спикера парламента, учитывая непростую ситуацию в связи с пандемией и снижением по объективным причинам бюджетных доходов в сравнении с предыдущими годами, необходимо предельно внимательно отнестись к формированию доходной части бюджета региона, уточнению источников доходов, поиску дополнительных средств.

"Нужно очень взвешенно отнестись и к расходной части бюджета, сохранив в приоритете обеспечение всех социальных обязательств. А это меры соцподержки нуждающихся граждан, выплаты пенсионерам, инвалидам, помощь многодетным семьям и многое другое. При утверждении основных параметров бюджета Карелии на 2021 год мы будем исходить из этих приоритетов", - пояснил Элиссан Шандалович.

Отметим, что на данный момент в проекте закона дефицит бюджета установлен в размере 4,7 млрд рублей или 15% от объёма собственных доходов бюджета. В аналогичной ситуации оказались и другие регионы Северо-Запада. Например, в Архангельской области  дефицит бюджета составил 9,5 млрд рублей (15%), в Коми – 10,5 млрд рублей ( 15%). По мнению Элиссана Шандаловича, одна из важнейших задач, которая стоит перед правительством Карелии и Законодательным собранием, - в течение года сократить объем дефицита республиканского бюджета и обеспечить рост его доходной части.

"В течение года мы будем активно работать с нашими налогоплательщиками, искать способы их поддержки, не только финансового характера. Я также уверен, что будет проводиться работа с Министерством финансов России, и мы получим дополнительную помощь из федерального бюджета. Все это должно позволить к концу года увеличить доходную часть бюджета и снизить его дефицит",- подчеркнул Элиссан Шандалович.

Напомним, публичные слушания по бюджету, а также заседание профильного Комитета состоятся 25 ноября. Первое чтение бюджета республики пройдет 26 ноября на заседании Законодательного собрания Республики Карелия. Ко второму чтению депутаты подготовят поправки в главный финансовый документ республики на 2021 год.

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