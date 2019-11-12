Элиссан Шандалович рассказал об особенностях проекта бюджета Карелии на 2020 год

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович рассказал журналистам об особенностях проекта бюджета республики на 2020 год, отметив, что за пять лет его доходная часть увеличилась на 31 млрд рублей.

"Главным вопросом заседания Законодательного Собрания сегодня было принятие проекта бюджета Карелии на ближайшие три года. Мы поддержали основную концепцию бюджета и утвердили его основные параметры. Надо отметить, что доходная часть составила 55,6 млрд рублей, а расходная – 57,9 млрд рублей. Хочу сказать, что это не окончательные цифры. Карелия вошла в число десяти регионов, которым будет оказана особая поддержка. И я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим их несколько другими", – сказал Элиссан Шандалович по итогам заседания.

В частности, ожидается рост поступлений от акцизов на нефтепродукты, налогов на прибыль организаций и на доходы физических лиц.

"За последние пять лет доходная часть бюджета республики увеличилась на 31 млрд рублей. Рост доходов свидетельствует об эффективной бюджетной политике, правильном выборе ключевых направлений развития Карелии и конструктивном взаимодействии с федеральным центром", – пояснил спикер Законодательного Собрания.

Элиссан Шандалович отметил, что у бюджета на 2020 год четкая социальная направленность. Почти 65% расходов планируется направить на образование, здравоохранение, социальную защиту, культуру, спорт. "Все социальные обязательства перед жителями Карелии будут исполнены. Мы в этом убеждены", – подчеркнул депутат.

Говоря об особенностях документа, спикер парламента отметил, что впервые в проекте бюджета Карелии предусмотрена региональная социальная доплата к пенсии. Она позволит довести размер пенсии до установленного в регионе прожиточного минимума в 11,8 тысяч рублей. "Эта мера поддержки коснется 25 тысяч жителей республики. На эти цели в бюджете предусмотрено 868 млн рублей. Средний размер доплаты составит 2,8 тысяч рублей", – пояснил Элиссан Шандалович.

Кроме этого, средства на выплату зарплаты вспомогательному персоналу в муниципальных школах и детских садах будут производиться из бюджета Карелии. Раньше это были полномочия муниципального уровня. "Это обеспечит стабильность выплаты заработной платы работникам. Те средства, которые высвобождаются, а это 653 млн рублей, районы смогут направить на свое развитие", – отметил спикер карельского парламента.

После принятия законопроекта в первом чтении в парламенте начинается работа над поправками.

"Хочу заверить, что поправки будут сформированы, в первую очередь, с учетом мнения жителей Карелии и будут направлены на развитие республики", – добавил Элиссан Шандалович.