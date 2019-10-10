Элиссан Шандалович рассказал журналистам о важных изменениях, принятых в бюджет Карелии этого года

10 октября состоялось заседание Законодательного Собрания. В традиционном пресс-подходе Председатель парламента Элиссан Шандалович рассказал журналистам о ключевых вопросах, которые рассмотрели депутаты.

- Продолжается работа над бюджетом Карелии на 2019 год. С января мы уточняем его параметры уже в 5-й раз. Сегодня принято решение о его увеличении на 2,6 млрд рублей. Теперь общие параметры расходной и доходной частей бюджета равняются 55,3 млрд рублей. Это внушительная сумма: на начало года эти значения были на уровне 46,1 млрд рублей, отметил спикер парламента.

По словам Элиссана Шандаловича, такие позитивные изменения главного финансового документа Карелии будут способствовать дальнейшему развитию республики. Также спикер карельского парламента подробно остановился на том, на решение каких задач будут направлены эти средства.

- Один миллиард рублей пойдет на коммунальную инфраструктуру, в частности, для теплоснабжающих организаций. Этот вопрос крайне важен для нашего северного региона. Мы не только должны провести отопительный сезон безаварийно, но и выдерживать все установленные параметры тепла. Отдельное внимание будет уделено обновлению инженерных сетей, приобретению спецтехники и закупке топлива, - сказал спикер республиканского парламента.

Депутат выразил надежду, что такая финансовая поддержка будет грамотно использована.

- Профильное министерство, теплоснабжающие организации должны понимать всю меру ответственности в этом вопросе. Эффект от вложенных средств мы получим только при четкой организации этой работы, - подчеркнул Элиссан Шандалович и отметил, что в ноябре депутаты вновь вернутся к этой теме, чтобы предметно обсудить прохождение отопительного сезона в республике.

Второе важное направление, которое получит дополнительное финансирование в размере 233 млн рублей, - это здравоохранение.

- Так, 16,5 млн рублей выделены на ремонт Детской республиканской больницы, что позволит выстроить новую систему урологической помощи. Это главная детская больница нашей республики, где ежегодно проходят лечение 10 тыс. детей, поэтому мы должны заботиться о том, чтобы качество лечения и комфорт пребывания в больнице улучшались. Благодаря предоставленным средствам будут открыты новая урологическая операционная с послеоперационными палатами, нейроурологическая лаборатория, эндоскопическое и педиатрическое отделения, - пояснил Элиссан Шандалович.

Кроме того, депутаты увеличили финансирование на развитие скорой неотложной помощи в республике.

- По предложению Законодательного Собрания предусмотрено 4,7 млн рублей на оснащение автомобилей скорой помощи электрокардиографами. В Карелии активно ведется переоснащение учреждений здравоохранения техникой, но есть вопросы, которые требуют нашего внимания. При оказании неотложной помощи важно, чтобы уже на первом этапе, при кардиальном синдроме или нарушении ритма сердца, был правильно установлен диагноз. Поэтому мы приняли решение направить средства на дооборудование 47 машин скорой помощи электрокардиографическими аппаратами, - рассказал парламентарий.

Продолжая тему здравоохранения, Элиссан Шандалович сообщил журналистам, что в Карелии приступили к созданию единой системы управления скорой помощи:

- Будет организован единый диспетчерский центр, на эти цели выделено 18 млн рублей. Он поможет обеспечить координацию оказания скорой медицинской помощи на территории республики. Это важно, учитывая протяженность Карелии и удаленность некоторых населенных пунктов.

Как пояснил Элиссан Шандалович, с этим же связано выделение 10 млн рублей на обеспечение полетов санитарной авиации:

- Такой вид транспортировки пациентов с каждым годом используется всё чаще. На начало октября уже совершено 158 санитарных вылетов. Добавив финансирование, мы надеемся, что до конца года санавиация будет ритмично работать, и этот вид помощи будет оказываться на всей территории Карелии.

Также Элиссан Шандалович сообщил, что 26 млн рублей выделено на лекарственное обеспечение, профилактику социально значимых заболеваний, обеспечение больниц донорской кровью и средствами диагностики.

Республиканские власти продолжают оказывать финансовую помощь муниципалитетам. Принято решение направить дополнительные 150 млн рублей районам республики для решения актуальных вопросов.

Кроме того, предусмотрены средства на продолжение дорожного строительства – это региональные и местные дороги. На эти цели выделяется 250 млн рублей. По некоторым направлениям принимались точеные решения, подчеркнул Элиссан Шандалович:

- Так, к нам обращались жители деревни Хийденсельга Питкярантского района, где есть проблемы с мостом. На его ремонт решено направить 10 млн рублей в 2019 году, еще 3 млн рублей - в следующем. Мы понимаем, что местному самоуправлению не справиться с такой задачей без помощи республиканского бюджета.

Среди ключевых тем заседания Председатель карельского парламента также отметил настройку законодательства в части налогообложения:

- Существенные налоговые послабления мы даем арктическим районам Карелии. Там становится выгодным развивать свой бизнес.

В частности, изменения предусматривают освобождение с 2020 года от налога на имущество вновь созданных организаций, которые встанут на учет в арктических районах республики, в течение пяти лет.

Говоря о перспективных задачах, спикер Законодательного Собрания сообщил, что в ближайшее время депутаты приступят к работе над проектом регионального бюджета на 2020-2022 годы:

- Это серьезная работа. И тот задел, который мы имеем сегодня, позволит нам в преддверии 100-летия Карелии сформировать главный финансовый документ, который будет отвечать потребностям населения и учитывать стратегию развития всего региона.