Элиссан Шандалович: Надеюсь, новый аэровокзальный комплекс в Петрозаводске станет центром притяжения

В столице Карелии 20 августа открылся новый пассажирский терминал в аэропорту "Петрозаводск".

Аэрокомплекс с экскурсией посетили представители Совета безопасности России, Росавиации, Министерства обороны, а также главный федеральный инспектор в Карелии Иван Сивин, премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик, председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович, Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и другие официальные лица.

Спикер парламента назвал это событие самым долгожданным подарком к 100-летнему юбилею Карелии, который открывает республике большие перспективы.

"Работа проделана колоссальная, – оценил Элиссан Шандалович. – Сегодня мы видим результат, которым, я уверен, будут гордиться жители Карелии".

Спикер парламента поблагодарил Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство обороны, Росавиацию, Секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и его заместителя Рашида Нургалиева, который практически с первого дня курировал строительство объекта. Шандалович также отметил необходимость дальнейшей работы по развитию внутрирегиональных авиаперевозок.

"Нам бы очень хотелось, чтобы продолжение совместной работы с Министерством транспорта, Росавиацией было бы направлено на развитие и внутрирегионального авиасообщения. Это Петрозаводск – Костомукша, Калевала, Пудож, Сортавала", – сказал председатель Заксобрания.

По мнению Элиссана Шандаловича, развитие авиасообщения как межрегионального, так и внутрирегионального будет огромным стимулом для роста экономики республики, привлечения инвестиций, даст серьёзный толчок развитию, в том числе внутреннего туризма. Спикер парламента Карелии также выразил надежду на то, что новый аэровокзальный комплекс аэропорта "Петрозаводск" станет центром притяжения всего Северо-Запада России.

Справка:

Новый аэровокзальный комплекс аэропорта Петрозаводска – один из самых крупных и значимых объектов, построенных по федеральной целевой программе развития Карелии, в рамках поручений Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия под руководством Секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева. Строительством здания аэровокзала занималось ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам". Стоимость работ по контракту на строительство здания аэровокзала составила 832,8 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 782,9 млн рублей, средства бюджета республики Карелия – 49,9 млн рублей. Площадь терминала – 3 700 кв м – в четыре раза больше старого аэровокзала. Он способен принимать до 300 пассажиров в час. В аэровокзальном комплексе оборудованы семь стоек регистрации, три предполетных пункта досмотра, комната матери и ребенка, кафе.

В настоящее время установлено авиасообщение с Москвой, Архангельском, Череповцом, Калининградом, а в летнее время можно улететь также в Симферополь, Сочи и Анапу. В перспективе ожидается возобновление авиасообщения с Хельсинки. До конца года планируется завершение строительства командно-диспетчерского пункта и ремонта защитного объекта гражданской обороны. В перспективе – замена светосигнальной системы, строительство топливохранилища для нужд гражданской авиации.