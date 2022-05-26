Элиссану Шандаловичу вручили Диплом Почетного Доктора ПетрГУ

Председателю Законодательного собрания Карелии, Заслуженному врачу республики Элиссану Шандаловичу вручили Диплом Почетного Доктора Петрозаводского государственного университета.

Высокую награду спикеру парламента 27 мая передал ректор ПетрГУ, доктор технических наук, профессор Анатолий Воронин на десятой ежегодной Республиканской научно-практической конференции, посвященной лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Присвоение Элиссану Шандаловичу звания Почетного Доктора ПетрГУ состоялось еще в сентябре 2020 года. Однако из-за пандемии торжественное вручение Диплома пришлось отложить, сообщили в пресс-службе карельского парламента.



— Элиссан Шандалович — это наша гордость, гордость медицинского института Петрозаводского университета и Карелии. Очень важно, что на протяжении всей жизни Элиссан Владимирович не переставал быть врачом. Он неоднократно трудился в «красной зоне» Медвежьегорской центральной районной больницы, а когда позволяет время, работает и в Республиканской больнице, — сказал Анатолий Воронин.



Ректор ПетрГУ подчеркнул, что Элиссан Шандалович никогда не прерывал связь с родным медицинским факультетом. По словам Анатолия Воронина, взаимодействие с университетом значительно возросло, когда Элиссан Шандалович стал работать главным врачом Республиканской больницы им. В. А. Баранова.



Кроме того, ректор отметил, что сотрудничество с университетом продолжилось и на должности председателя Законодательного собрания Карелии. От имени Ученого совета и коллектива ПетрГУ Анатолий Воронин пожелал Элиссан Шандаловичу успехов в общественно-политической деятельности и дальнейшего повышения врачебной квалификации.





Со словами поздравления к спикеру парламента также обратился директор медицинского института ПетрГУ Александр Балашов. Доктор медицинских наук назвал вручение Председателю Законодательного Собрания Карелии Диплома Почетного Доктора ПетрГУ знаковым событием и отметил, что одним из важных событий в профессиональной жизни Элиссана Шандаловича стало создание первичного сосудистого отделения в Медвежьегорской центральной районной больнице.



Поздравления от имени республиканской ассоциации анестезиологов и реаниматологов Карелии и создателя службы интенсивной терапии, анестезии и реанимации в республике Анатолия Зильбера Элиссану Шандаловичу передал кандидат медицинских наук, доцент Виктор Мальцев:

— Мы уверены, что вы с честью будете носить это почетное звание, продолжать в своей ежедневной работе заботиться о медицине и не забывать о своей первой профессии.



Виктор Мальцев также вручил Элиссан Шандаловичу новую книгу Анатолия Зильбера «Клиническая физиология в анестезиологии и реаниматологии».





Элиссан Шандалович поблагодарил всех за высокую оценку его деятельности:

— Присвоение звания Почетного Доктора ПетрГУ для меня большая честь. Это мой родной вуз, где мне посчастливилось получить качественное медицинское, а затем экономическое образование. Спасибо вам огромное! Отдельную благодарность хочу выразить своим учителям Анатолию Зильберу и Александру Балашову, Ученому совету университета и лично ректору Анатолию Воронину.



Элиссан Шандалович также поприветствовал участников конференции и отметил актуальность темы обсуждения для системы здравоохранения республики.



— Карельский региональный сосудистый центр — один из лучших. Те достижения, которые достигла наша медицина в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний, вызывают уважение. А самое главное они непосредственно влияют на здоровье и качество жизни наших земляков. «Спасибо вам огромное», —сказал Элиссан Шандалович и пожелал всем продуктивной работы.