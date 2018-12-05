Елизавета Боярская родила сына

Актриса театра и кино Елизавета Боярская родила мальчика. Об этом рассказал её брат, депутат Госдумы Сергей Боярский.

"Да, Лиза родила мальчика, здорового, я её с этим поздравляю, остальные комментарии уже у родителей. Поздравляю своих родителей и Лизу с Максимом. Это долгожданное наше прибавление в семье. Все живы-здоровы, всё в порядке", – отметил Сергей Боярский.

Он также добавил, что сам сейчас находится в Москве, поэтому не имеет возможности лично заехать к Елизавете и поздравить её, но обязательно сделает это чуть позже, пишет "78.ru".

У Елизаветы Боярской это второй ребёнок. По имеющейся информации, мальчика будут звать Гришей. С 2010 года она замужем за актёром Максимом Матвеевым. В 2012-м году у пары родился сын Андрей.