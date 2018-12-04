Елку из жестяных банок и пластика предложил сделать жителям Петрозаводска

В Петрозаводске организовали предновогодний конкурс "Эко-елка".

Как рассказали в мэрии, для участия в акции необходимо самостоятельно сделать елку или новогодние игрушки из бывших в употреблении материалов - полиэтилена, пластика, картонных упаковок, жестяных банок, деталей сломанной техники.

Итоги конкурса подведут 21 декабря. После в мэрии Петрозаводска состоится благотворительный аукцион, на котором работы участников конкурса будут распроданы, все вырученные средства перечислят в Благотворительный фонд имени Арины Тубис.

Творческие работы принимаются до 19 декабря по адресу: пр. Ленина, д. 2, кабинет 611.

Информацию о конкурсе можно уточнить по телефонам: 71-36-66, 71-35-или по электронной почте: kseniya.ivanova@petrozavodsk-mo.ru anna.dudyrina@petrozavodsk-mo.ru.