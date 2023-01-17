Эмоциональная жительница Карелии воткнула нож в спину возлюбленному и вызвала скорую помощь

В Сортавальском районе осудили местную жительницу, которая во время ссоры чуть не убила сожителя.

В августе 2022 года гражданские супруги находились дома в Сортавальском районе, употребляли спиртные напитки. В ходе возникшего конфликта женщина ножом, которым она чистила картошку, ударила сожителя в спину, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Испугавшись крови, нападавшая пыталась помочь сожителю, останавливала кровь, вызвала скорую помощь и полицию.

В результате было возбуждено уголовное дело, которое 18 января рассмотрели в Сортавальском городском суде. Суд признал женщину виновной в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью.

При назначении наказания суд учел обстоятельства совершения преступления, личность виновной, которая, будучи ранее судимой за совершение аналогичного преступления, полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном.

Жительнице Сортавальского района было назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.