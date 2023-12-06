«Ему было только 20 лет...» — в Карелии простились с земляком, погибшим на СВО

В Карелии простились с Ищуком Евгением Андреевичем, уроженцем Суоярви.
В Суоярви простились с Ищуком Евгением Андреевичем, рассказали в паблике Кайпинской школы.
«Ему было только 20 лет…» — написали в сети.
Женя родился и вырос в Суоярви. В 2019 году успешно окончил Кайпинскую среднюю школу. Ответственный, трудолюбивый, старательный ученик. «Женя был совестью класса…» — вспоминает классный руководитель Артемьева А.Ф.
Одноклассники, педагоги, друзья отзываются о погибшем как о добром, заботливом, отзывчивом человеке, хорошем друге, который никогда не подведет. Женя всегда был готов прийти на помощь.
Ежегодно, начиная с седьмого класса, Евгений играл роль Деда Мороза, кроме того, участвовал в различных классных и внеклассных мероприятиях, был активным участником проектно-исследовательских работ, олимпиад и спортивных мероприятий, занимался боксом.
Рядовой контрактной службы, заместитель командира боевой машины, наводчик-оператор разведывательного взвода погиб 20 ноября в ходе специальной военной операции на Украине.
Евгений Ищук был награжден знаком отличия «Георгиевский крест 4 степени».
«Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах!» — написали в сети.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание