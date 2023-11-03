Эндокринолог разъяснила, когда ранняя седина – норма, а когда предвестник болезни

Врач рассказала, симптомом каких заболеваний может быть ранняя седина.

Седина может появиться в любом возрасте, причем даже в самом молодом. И в одном случае будет считаться вариантом нормы, а в другом – симптомом заболевания. О том, как разобраться в причинах ранней седины, рассказала Юлия Сидоркина, врач-эндокринолог ИНВИТРО.

Цвет волос определяется наличием пигмента меланина. Он вырабатывается в специальных клетках – меланоцитах в волосяных фолликулах. Если выработка этого пигмента прекращается, то волос теряет свой цвет и становится седым.

Седые волосы являются признаком естественных возрастных изменений, так как со временем в организме вырабатывается все меньше меланина. Как правило, появление первой седины приходится на 25-30 лет. Также считается, что мужчины начинают седеть раньше женщин.

Ранняя седина не является нормой и может быть следствием патологий. Основными причинами преждевременной седины могут быть нарушение функции щитовидной железы и гипофиза, заболевания пищеварительной системы, аутоиммунные заболевания, дефицит цинка, меди, железа, кальция, витаминов группы В, витамина D.

Кроме того, раннюю седину могут вызвать: прием некоторых лекарственных препаратов, которые влияют на обмен витаминов и микроэлементов, беременность и лактация – это связано с повышенной потребностью в витаминах и микроэлементах, а также стрессы и синдром хронической боли – во время стресса происходит выброс в кровь гормонов кортизола и адреналина, что приводит к спазму сосудов, ухудшению кровообращения и питания волосяных фолликулов.

По словам специалиста, раннюю седину может спровоцировать неблагоприятная экологическая обстановка. Например, длительное и интенсивное воздействие на организм электромагнитных волн или избыточное воздействие ультрафиолета. Работа на вредных предприятиях или в непростых климатических условиях также является фактором риска.

Курение и употребление алкоголя могут привести к ранней седине. Кроме того, на выработке меланина негативно сказывается недостаток белка. Он может возникать при соблюдении жестких диет, когда есть стремление экстремально быстро сбросить вес, или например, если человек является приверженцем веганства. Постоянные нарушения режима сна и бодрствования также могут привести к появлению ранней седины.

Эндокринолог отметила, что генетика является одним их самых важных факторов в развитии седины. Ранняя седина у родителей (моложе 25-30 лет) с большой вероятностью будет проявляться и у детей. Таким образом, генетически обусловленная ранняя седина является нормой.

Для профилактики седины врач посоветовала обеспечить организму полноценный сон – не менее 7 часов, регулярные физические нагрузки и сбалансированное питание с достаточным количеством белка. В рацион должны быть включены продукты, богатые Омега-3 жирными кислотами и витаминами группы В. Речь идет о молочных продуктах, мясе, морепродуктах и рыбе, орехах, авокадо, льняном и оливковом масле. Также необходимо соблюдать водный баланс и пить необходимое количество воды, уточнила специалист.