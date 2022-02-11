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Эндокринолог сообщила о пользе влюбленности для здоровья

Новости. Общество
22:00, 14 Февраля 2022
фото: pixabay.com / 3194556

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Эндокринолог Екатерина Шереметьева рассказала, что влюбленность может быть полезна для здоровья.

Влюбленность может быть полезна для здоровья, так как в какой-то степени это счастье, а счастливые люди реже имеют нарушения сна, лучше следят за питанием, больше занимаются физической нагрузкой и реже испытывают состояние стресса, заявила РИА Новости ведущий научный сотрудник отделения эндокринной гинекологии ФГБУ Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева.

«Влюбленность — это в какой-то степени счастье, а счастливым быть полезно. Счастливые люди, согласно исследованиям, не имеют нарушений сна, следят за своим питанием, больше и чаще занимаются физической нагрузкой, более социально активны, меньше испытывают состояние стресса, их иммунная система „сильнее“. Счастье косвенно может защитить человека от сердечно-сосудистых заболеваний», — сказала Шереметьева.

Она отметила, что одинокие люди имеют более высокий риск инфаркта миокарда, особенно женщины. Согласно исследованиям и в том числе наблюдениям специалистов Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, счастливые люди живут дольше, подчеркнула врач.

По ее словам, влюбленность — это водопад химических, психологических и психических реакций, в результате которых человек испытывает эйфорию, желание быть рядом с человеком, трогать, видеть, слышать его. Она может длиться от нескольких минут до нескольких лет, уточнила Шереметьева.

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