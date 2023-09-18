Энергетикам в Карелии разрешили запускать беспилотники

Запрет на полеты дронов в республике снят для организаций топливно-энергетического комплекса.

Как пишет «Московский комсомолец в Карелии», глава Карелии Артур Парфенчиков внес изменения в свой майский указ, запрещающий использовать беспилотники на территории республики. Организаций, которые могут запускать беспилотники, стало больше. Право на полеты дронов теперь есть не только у органов государственной власти и местного самоуправления, но и у организаций топливно-энергетического комплекса.

Для каких целей энергетикам разрешили запускать беспилотники, знает «МК в Карелии».