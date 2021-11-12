Энергетики филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» подтвердили готовность к работе в новом отопительном сезоне

Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» получил паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2021–2022 годов.

Решение оформлено приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 1191 «О результатах оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2021–2022 годов».

В рамках подготовки к ОЗП энергетики ПАО «ТГК-1» провели ремонты основного и вспомогательного оборудования на Петрозаводской ТЭЦ и 16 ГЭС, а также завершили первый этап трехлетнего проекта по перекладке участка магистральной тепловой сети от Петрозаводской ТЭЦ до Павильона № 1 вдоль железной дороги в районе ул. Пограничной. В рамках проекта специалисты заменили трубы, увеличив их диаметр с 900 мм до 1000 мм и с 250 мм до 300 мм. От работы этого участка зависит надежность горячего водоснабжения и отопления 656 домов и 200 тысяч жителей в семи районах города: Сулажгоре, Октябрьском и Первомайском районах, Центре, Зареке, Голиковке и Кукковке.

«Замена участка тепловой сети повысит надежность работы системы теплоснабжения, обеспечит подключение новых потребителей, а также поддержит необходимый гидравлический режим. В рамках прохождения зимнего периода, самого важного и напряженного в работе энергетиков, завершение первого этапа реконструкции тепловой сети, выполнение всех ремонтов, оценка готовности сил и средств к ликвидации аварийных ситуаций, обеспечение нормативного запаса топлива — необходимые условия получения паспорта надежности», — подчеркивает Роман Картошкин, главный инженер филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1».

Также в рамках подготовки к работе в осенне-зимний период на электростанциях филиала «Карельский» проведена диагностика зданий и сооружений, экспертиза промышленной безопасности, проверена надежность и работоспособность систем пожаротушения, противоаварийной автоматики, создан резерв материально-технических ресурсов, достаточный для проведения аварийно-восстановительных работ.