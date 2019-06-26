Энергетики и огнеборцы провели совместные учения

В Кеми, на базе электросетевого участка Прионежской сетевой компании учились тушить пожар и эвакуировать людей из горящего здания.

Отряд противопожарной службы по Кемскому району и персонал Кемского электросетевого участка АО "ПСК" отработали систему взаимодействия при ликвидации возгорания.

По "легенде" тренировки в здании Кемского ЭСУ загорелся снегоход и пламя перекинулось на внутренние помещения.



"Необходимо было в такой обстановке решить ряд пожарно-тактических задач, позволяющих еще до прибытия пожарных расчетов эвакуировать людей и не допустить дальнейшего распространения огня", – рассказал начальник отдела промышленной безопасности и ЧС Прионежской сетевой компании Игорь Костин. – Кроме этого, проверялась работа автоматической пожарной сигнализации. Все это очень важно, поскольку речь идет о жизнях наших работников".

Пожарный расчет на условный пожар прибыл оперативно. Огнеборцы проверили, все ли работники эвакуированы из "горящего" здания и в нормативное время "ликвидировали" возгорание.



Организаторы учений отметили, что пожарные и энергетики действовали слаженно и профессионально.

Как подчеркнули в Прионежской сетевой компании, в ближайшее время подобные тренировки пройдут в Сегежском электросетевом участке и на дизельэлетростанции в поселке Валдай Сегежского района.

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.



В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.